Росархив открыл доступ к новым оцифрованным историческим материалам

В их числе письма крестьян периода коллективизации и протоколы заседаний Политбюро, Оргбюро и Секретариата Центрального комитета коммунистической партии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство (Росархив) открыло доступ к новым оцифрованным историческим материалам, в числе которых письма крестьян периода коллективизации и протоколы заседаний Политбюро, Оргбюро и Секретариата Центрального комитета Российской (позднее Всесоюзной) коммунистической партии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Росархив откроет россиянам новые страницы истории страны в День народного единства. Федеральное архивное агентство пополнило государственную информационную систему удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД) новыми оцифрованными историческими материалами Российского государственного архива экономики (РГАЭ) и Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, РГАЭ предоставил доступ к "яркому источнику для изучения истории коллективизации в СССР" - письмам крестьян периода 1930-х годов. "Это искренняя и непредвзятая оценка событий их непосредственными участниками. По мнению специалистов Российского государственного архива экономики, особый колорит историческому источнику придают содержащиеся в письмах стихи и рисунки", - добавили в ведомстве.

В свою очередь, РГАСПИ представил доступ к оцифрованным протоколам заседаний Политбюро Центрального комитета коммунистической партии за 15-летний период в размере 948 архивных дел. "Российский государственный архив социально-политической истории представляет в ГИС УИАД протоколы заседаний высшей инстанции в партийно-государственной системе власти СССР - Политбюро ЦК РКП(б) / ВКП(б) - за 1919-1934 годы. Политбюро принимало постановления по главным вопросам внешней и внутренней политики страны", - сказали в пресс-службе Росархива.

Также был предоставлен доступ к 2 612 архивным делам с протоколами заседаний Секретариата и Оргбюро Центрального комитета коммунистической партии. "Оцифрованы и протоколы заседаний Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б) / ВКП(б) за 1919-1939 годы. - докладные записки различных ведомств, биографические справки, материалы комиссий ЦК по вопросам финансов, отделения церкви от государства, административного деления, борьбы с детской беспризорностью и многим другим", - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в Федеральном архивном агентстве изучение документов для граждан России возможно в виртуальном читальном зале системы ГИС УАИД без обязательной регистрации, аутентификации и на безвозмездной основе. "Для просмотра электронных копий документов в ГИС УИАД необходимо авторизоваться через портал Госуслуг и осуществить оплату онлайн" - напомнили в пресс-службе Росархива.