Малышева назвала 4 ноября ключом к пониманию национальной идентичности

День народного единства лежит в основе национального сознания, заявила руководитель Национального центра исторической памяти

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выходит за рамки отдельного исторического события и является ключом к пониманию национальной государственности. Такое мнение высказала ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Есть памятные даты, которые с большой буквы являются государственными праздниками. Они выходят за рамки отдельного исторического события, даже очень знакового, являя собой мировоззренческий приоритет и будучи ключом к пониманию национальной государственности. 4 ноября - одна из таких дат. Если мы посмотрим на это событие под углом национальных смыслов, то должны будем признать, что этот праздник лежит в основе нашего национального сознания, потому что символизирует не просто важнейшую веху в истории страны, а приоритеты нашей государственности и традиционные духовные ценности", - сказала она.

Малышева отметила, что "событийная составляющая" в празднике не первостепенна, а сам он требует не хрестоматийного знания истории, а понимания, что "эти события побудили общество к консолидации перед угрозой внешнего врага и осознанию ответственности за выбор исторического пути развития".

Историк напомнила, что "в 1613 году речь шла об объединении регионов, консолидации разных профессиональных и сословных групп и об отстаивании суверенитета нашей страны и ее территориальной целостности на базе общих государственных приоритетов". "Именно через понимание такого государственного звучания и возможно обращение к празднику народного единства 4 ноября", - считает глава НЦИП.

"Уверена, что понимание национальных приоритетов, уходящих корнями в историю и формирующих сознание российского общества и государственный суверенитет нашей страны, сегодня осознается в полной мере", - заключила Малышева.