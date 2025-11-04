Миронов призвал повысить порог нуждаемости для пособий одиноким родителям

Председатель партии "Справедливая Россия" считает, что также следует установить единые льготы для этой категории граждан

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает выплачивать пособия одиноким родителям, чьи доходы не превышают полтора прожиточных минимума.

"Сегодня, если у тебя доходы равны, даже чуть-чуть больше на несколько копеек, чем прожиточный минимум, никаких льгот, никакого пособия ты не получаешь. Это несправедливо. И вот порог нуждаемости, мы абсолютно убеждены, нужно устанавливать в полтора прожиточных минимума", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, необходимо закрепить в РФ статус одинокого родителя, так как помимо матерей-одиночек в стране много одиноких отцов. Кроме того, нужно установить единые льготы для одиноких родителей.