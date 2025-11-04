ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Миронов призвал повысить порог нуждаемости для пособий одиноким родителям

Председатель партии "Справедливая Россия" считает, что также следует установить единые льготы для этой категории граждан
Редакция сайта ТАСС
03:04
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает выплачивать пособия одиноким родителям, чьи доходы не превышают полтора прожиточных минимума.

"Сегодня, если у тебя доходы равны, даже чуть-чуть больше на несколько копеек, чем прожиточный минимум, никаких льгот, никакого пособия ты не получаешь. Это несправедливо. И вот порог нуждаемости, мы абсолютно убеждены, нужно устанавливать в полтора прожиточных минимума", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, необходимо закрепить в РФ статус одинокого родителя, так как помимо матерей-одиночек в стране много одиноких отцов. Кроме того, нужно установить единые льготы для одиноких родителей. 

Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия - За правду"