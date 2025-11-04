Нарышкин: СВР дорожит давними отношениями с Росатомом

В частности, директор Службы внешней разведки выделил участие госкорпорации в разведывательном обеспечении ядерных программ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) очень дорожит давними и добрыми отношениями с госкорпорацией "Росатом". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Служба внешней разведки очень дорожит давними и добрыми отношениями с Росатомом. Участие в разведывательном обеспечении ядерных программ считаем одной из наиболее ярких страниц в истории нашей службы", - говорится в выступлении Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

Глава СВР отметил, что в преддверии 80-летия атомной промышленности СВР сочла возможным рассекретить некоторые архивные документы о взаимодействии разведчиков и атомщиков.

Как подчеркнул Нарышкин, рассекреченные документы отражают дух эпохи великих свершений и атмосферу продуктивного сотрудничества разведчиков и атомщиков.

31 октября 2025 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с руководителем Российского исторического общества, директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи Нарышкин передал сотрудникам Росатома ряд уникальных исторических документов, с которых впервые сняли гриф "совершенно секретно". Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной промышленности.