Представительство ДНР: Киев пытается уничтожить Донбасс

Это делается для того, чтобы регион не мог укрепить РФ, заявила руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Москве Ольга Макеева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Киевский режим идет по пути фашистской Германии и пытается уничтожить Донбасс, учитывая его потенциал для экономического развития РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Москве Ольга Макеева.

"Донбасс снова переживает эти страницы (истории), когда он был разрушен войной. Его разрушал Гитлер, учитывая его огромный потенциал. Немецко-фашистский захватчик понимал, что этот потенциал нужно уничтожить, чтобы Донбасс не укреплял всю большую Россию. Ровно это происходит сейчас", - сказала Макеева.

Она добавила, что, как и в 1943 году, сегодня вся Россия встала на защиту макрорегиона, а также включилась в процессы его восстановления. В частности, ДНР помогают восстановить 27 регионов-шефов. Представительство, по словам Макеевой, старается включится в работу по скорейшей интеграции региона в РФ и укрепления связей между субъектами страны: проводит различные деловые встречи, организует акции и выставки.

"На таких встречах мы рассказываем про историю Донбасса, про вклад Донбасса в большую историю всей России. Это не что иное, как возможность заявить о себе и призвать к единению, к возможности сотрудничать - сегодня еще на линии фронта, а завтра уже в плане развития экономики, промышленности, других потенциалов Донбасса на благо нашей большой России. <…> Как и тогда, 80 лет назад, так и сегодня мы вместе, мы едины, а значит непобедимы", - подытожила Макеева.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением Москвы от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.