Рост числа землетрясений на Камчатке не вызывает беспокойств у ученых

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил обеспечить полную готовность всех сил и средств к возможному оперативному реагированию

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Увеличение количества землетрясений в последние сутки на Камчатке не вызывает опасений у ученых. Об этом написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Для оценки ситуации с участившимися в последние сутки подземными толчками связался с директором Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данилой Чебровым. По мнению специалистов, оснований для беспокойства нет. Серия афтершоков, которую мы фиксируем, полностью соответствует прогнозируемому афтершоковому процессу. Учащение толчков время от времени - это нормальное явление, по мнению ученых", - написал Солодов.

При этом губернатор поручил обеспечить полную готовность всех сил и средств к возможному оперативному реагированию. В случае необходимости, будут развернуты пункты временного пребывания. В регионе есть вся необходимая инфраструктура для этого.

"Настоятельно призываю сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Оперативные службы продолжат информирование о сейсмической ситуации через СМС-уведомления и в официальных каналах", - отметил губернатор.

В течение суток 3 ноября на Камчатке произошло 57 землетрясений магнитудой от 3,5 до 6,2. В населенных пунктах ощущались пять из них. Произошедшие сейсмособытия являются афтершоками после землетрясения 30 июля.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Тогда на Камчатке вводили режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.