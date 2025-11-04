Косачев поздравил россиян с Днем народного единства

Заместитель председателя Совета Федерации заявил, что Россия прошла длинный путь до мирного сосуществования более 190 народов

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия, как одно из самых многонациональных государств, прошла длинный путь и сегодня в ней мирно сосуществуют более 190 народов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в поздравлении с Днем народного единства.

"Россия, как самая большая страна на планете и одно из самых многонациональных государств, прошла длинный путь до нынешнего мирного сосуществования более 190 народов. Только в Марий Эл, которая по площади находится между Словенией и Северной Македонией и составляет всего 0,1% от территории России, проживают более 100 национальностей", - написал он в Telegram-канале.

За последние годы, как отметил Косачев, в России заново осознали смысл Дня народного единства, который сегодня отмечает 20-летний юбилей. "Тогда перед каждым встал выбор - поддержать свою страну или сделать вид, что она никогда и не была твоей. Исчез нейтральный вариант, позиция "я вне политики" давно неактуальна", - считает он.

По мнению Косачева, сегодня день тех, кто остался с Россией в сложный момент, и речь не только об СВО - у нашей страны было огромное количество тяжелейших испытаний только в XX веке. "И каждый раз проблема выбора сводилась к простому вопросу - какой стороне ты желаешь победы?" - добавил он.

Единство, как отметил зампредседателя СФ, - это не "подарок судьбы", а результат конкретных действий. "Это уважение к своей истории, к семье и к отечеству, к другим народам и культурам, проживающим на одной территории, и многое другое. Если бы все им следовали, мир был бы близок к идеальному, но увы", - добавил Косачев.