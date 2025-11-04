В ГД призвали не оставлять собак на привязи в общественных местах

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что большинство нападений животных происходит из-за недосмотра хозяев

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") призвал россиян не оставлять собак на привязи в общественных местах, так как это может привести к трагедии.

"Я просто гиперответственный хозяин для своих собак. Нельзя оставлять животное нигде, кроме как у себя дома. Либо не бери, либо не оставляй. Потому что столько трагедий с этим связано", - сказал депутат в интервью ТАСС.

Он отметил, что большинство нападений животных происходит из-за недосмотра хозяев. "Как минимум не надо провоцировать такие ситуации. Хозяевам надо включать голову и внимательно следить за своими питомцами. Даже если это маленькие животные", - подчеркнул парламентарий.

"Представьте, вы оставили животное. За него в это время кто отвечает? А если к нему подойдет другое животное. И случится конфликт, и произойдет неприятность какая-то, кто-то кого-то там подрал? А если не животное? А если, опять-таки, тот же ребенок подошел? Сколько таких случаев бывает, поэтому я против того, чтобы вообще где-то привязывать, уходить и прочее-прочее", - сказал Бурматов.