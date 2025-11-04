Сальдо: Херсонская область проходит путь возрождения

Глава региона отметил, что жителей России объединяет общее желание жить в мире

ГЕНИЧЕСК, 4 ноября. /ТАСС/. Херсонская область проходит путь возрождения благодаря ее жителям. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

"Сегодня Херсонщина проходит путь возрождения. Вижу, как люди помогают друг другу, как соседи делится необходимым, как община собирается, чтобы привести в порядок школу, храм, двор. Вот она - живая Россия. Та, где сила не в словах, а в людях. Желаю каждому - здоровья, мира, уверенности и гордости за то, что мы вместе строим Херсонщину, часть великой России", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что жителей регионов России объединяет общее желание жить в мире. "В России есть место для разных характеров и вер, но у всех нас одно общее желание жить в мире, работать, растить детей и быть хозяевами на своей земле", - подчеркнул он.