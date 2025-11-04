За полтора года в РФ загорелись более 40 средств индивидуальной мобильности

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 40 средств индивидуальной мобильности (СИМ) загорелись в России за последние полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За полтора года загорелись более 40 средств индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что во избежание возгораний электросамокаты, электроведосипеды, моноколеса и другие СИМ необходимо хранить в холоде, лучше всего на балконе. "От нагревания (солнечных лучей, близости источников тепла) батарея может воспламениться", - пояснили в пресс-службе.

При этом потушить такой пожар будет сложно, так как литийионные батареи, которые используются в СИМ, тушатся только при полном погружении в воду. Огнетушители и подручные средства при этом не помогут.

В министерстве также отметили, что такие батареи всегда должны быть заряжены. Разряжать их полностью опасно, потому что разрядка до нуля и полная зарядка после этого ведут к перегреву и, как следствие, к возгоранию.