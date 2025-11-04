Путин и Мишустин поздравили патриарха Кирилла с Днем народного единства

Президент и председатель правительства России направили в адрес патриарха Московского и всея Руси поздравительные телеграммы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент и председатель правительства России Владимир Путин и Михаил Мишустин направили в адрес патриарха Московского и всея Руси поздравительные телеграммы в честь Дня народного единства. Послания руководителей страны опубликованы на сайте Московской епархии, которую возглавляет предстоятель Русской православной церкви.

4 ноября православные отмечают также праздник Казанской иконы Божией Матери. В этот день в 1612 году ополчение, изгнав интервентов из Кремля, положило символический конец Смутному времени начала XVII века.

"Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплоченности вокруг больших, созидательных целей во имя свободы и независимости родины, - отметил в телеграмме президент России. - И сегодня сбережение народного укрепления - наш незыблемый ориентир, надежный залог уверенного развития страны, укрепления ее безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач".

В свою очередь глава кабмина напомнил о подвиге героев 1612 года. "И сегодня многовековые традиции патриотизма, гражданской ответственности, любви к отечеству объединяют народы нашей страны вокруг общих целей и задач, помогают противостоять внешним угрозам, являются основой развития и благополучия России", - указал Мишустин.

Патриарх Кирилл также направил поздравительные послания руководителям российского государства.