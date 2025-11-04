Патриарх Кирилл поздравил Путина и Мишустина с Днем народного единства

Глава РПЦ отметил, что праздник напоминает о великой силе любви к Отечеству, о сплоченности и солидарности

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с Днем народного единства. Поздравления опубликованы на сайте Московской патриархии.

"Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Признателен вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, к нуждам и чаяниям миллионов верующих людей. Убежден, что развитие церковно-государственного соработничества будет и впредь способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, утверждению в обществе традиционных семейных ценностей, созиданию мира и гражданского согласия", - говорится в поздравлении президенту России Владимиру Путину.

Патриарх отметил, что День народного единства напоминает о великой силе любви к Отечеству, о сплоченности и солидарности, благодаря которым "наш народ в переломный момент истории страны смог отстоять ее свободу и суверенитет". "Подвиг, совершенный нашими предками, и доныне остается высоким нравственным ориентиром, призывающим наших современников хранить верность непреходящим идеалам милосердия и мира, добра и справедливости, помогающим преодолевать любые трудности и испытания, вдохновляющим на созидание могущественной и процветающей державы", - подчеркнул он в поздравлении президенту.

В поздравлении премьер-министру РФ он вспомнил самоотверженный подвиг народных ополченцев и упомянул о том, что Русская православная церковь в этот день воздает "сугубую благодарность Господу и его пречистой матери, даровавшим нашим предкам силы преодолеть постигшие страну тяжелые испытания и сплотиться в борьбе против иностранных захватчиков".

"Искренне признателен вам за личный вклад в выстраивание конструктивного церковно-государственного соработничества и надеюсь, что его развитие будет и впредь способствовать утверждению в обществе высоких идеалов любви и милосердия, согласия и солидарности. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на благо России", - пожелал предстоятель Русской православной церкви Мишустину.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.