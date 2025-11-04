Общественный транспорт в Москве украсили ко Дню народного единства

Водители работают на маршрутах в парадной форме

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Автобусы, электробусы и трамваи в Москве в честь Дня народного единства украшены флагами России и гербом Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев вышли на маршруты с флагами России и гербом Москвы. Водители работают на маршрутах в парадной форме", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 3 по 5 ноября по вечерам на электросудах регулярных речных маршрутов включена контурная подсветка в цветах российского флага. "Поздравляем с Днем народного единства! Мы украшаем городской транспорт, чтобы поддержать торжественную атмосферу столицы в честь государственных праздников", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.