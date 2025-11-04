В ВСУ призвали не рассчитывать, что дети украинских депутатов пойдут на фронт

На Украине регулярно появляются сообщения об уклонении от мобилизации детей чиновников и крупных бизнесменов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военнослужащая 141-й бригады ВСУ Яна по прозвищу Мультик призвала украинцев принять тот факт, что дети депутатов не пойдут на фронт воевать.

"И не надо рассказывать, что "пусть воюют дети депутатов". Не будут воевать дети депутатов. Примите этот факт", - приводит ее слова агентство УНИАН.

На Украине регулярно появляются сообщения об уклонении от мобилизации детей чиновников и крупных бизнесменов. В частности, 18 января уклонистом признали скрывающегося в Лондоне сына украинского экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. На этом фоне в начале года на Украине произошел крупный скандал из-за слов украинского журналиста, писателя и публициста Виталия Портникова о том, что воевать должны не дети чиновников, а простые граждане. То, что депутаты всячески пытаются укрывать своих сыновей от мобилизации Портников назвал примером "демократического государства".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы.