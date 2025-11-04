Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Днем народного единства

Андрей Воробьев вручил награды за вклад в развитие Московской области

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства, вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В зале находятся люди разных профессий - врач, спасатель, учитель, - это все те, кто своим трудом <...> достойно выполняют возложенные на них обязанности. Хочу всех поздравить с Днем народного единства, который мы отмечаем уже 20 лет. Когда-то это был новый праздник, но с очень древней историей, напоминавший о важных событиях в жизни нашей страны. Сегодня у него особый смысл - у нас большая многонациональная страна, и единство народа имеет важное значение", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Государственной награды - ордена Пирогова - удостоен главный научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М. Ф. Владимирского Виктор Егоров. С 2013 года он трудится в МОНИКИ, где совмещает научную деятельность с педагогической работой. Под его руководством создан Центр лечения полипозного риносинусита, где внедрены инновационные методы иммунобиологической терапии.

Герою РФ кавалеру трех орденов Мужества, члену региональной Общественной палаты Юрию Мизерному присвоено звание "Почетный гражданин Московской области". Отмечается, что за его плечами годы службы в Вооруженных силах РФ, в 2022 году он добровольцем отправился в зону СВО и сегодня выполняет боевые задачи. Заслуженному спасателю РФ Сергею Щетинину вручена почетная грамота губернатора Московской области. С 2019 года он работает заместителем начальника "Мособлпожспаса", руководил работами при ликвидации аварий на теплосетях в Климовске и Химках, возглавлял расчеты при разборе завалов в "Крокусе".

Звание "Заслуженный работник образования Московской области" присвоено Татьяне Кирьяновой, которая в профессии уже полвека. Она преподает математику в образовательном комплексе №9 в Пушкине, а ученики регулярно занимают призовые места на всероссийской олимпиаде школьников и разных конкурсах, поступают в ведущие вузы страны. А Татьяна Подорожная, посвятившая спорту более 40 лет, получила звание "Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области".