В Ингушетии стартовал фестиваль хлеба национальностей, проживающих в регионе

Гостей праздника ждут народные песни, танцы и мастер-классы по выпечке

МАГАС, 4 ноября. /ТАСС/. Первый фестиваль хлеба стартовал в Ингушетии в День народного единства. В рамках мероприятия свой национальный хлеб продемонстрируют представители народностей, проживающих в республике. Об этом ТАСС сообщил министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Мизиев.

"Мероприятие в течение дня будет проходить на площади Алания в Магасе, где организована большая выставка подворий народностей, населяющих регион. Представители этнических групп продемонстрируют особенности своей культуры, национальные костюмы и традиционные блюда. Главным событием праздника станет первый фестиваль хлеба, инициированный главой республики Махмудом-Али Калиматовым. Каждая национальность представит свой традиционный хлеб и поделится уникальными рецептами, передаваемыми из поколения в поколение", - сказал Мизиев.

По его словам, гостей праздника также ждут народные песни, танцы и мастер-классы по выпечке.

"Мы хотим показать, что в Ингушетии, как и в России в целом, богатство культур - это наше общее достояние и сила, объединяющая всех нас. Фестиваль хлеба проводится при поддержке правительства республики и станет ежегодным мероприятием, направленным на укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народов республики", - подчеркнул министр.