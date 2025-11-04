Польша за сутки пропустила из Белоруссии 43% машин от нормы

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Тересполь" ожидают 2 660 легковых авто и 150 автобусов, сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Польские контролирующие службы за прошедшие сутки оформили только 43% транспортных средств, следующих из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

"Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") ожидают 2 660 легковых авто и 150 автобусов. Сотрудники данного погранперехода за сутки впустили из Беларуси 30% транспорта от нормы", - говорится в тексте.

По информации ведомства, самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через польский погранпереход "Кукурыки" ("Козловичи") - в очереди 1 770 машин. Сопредельная сторона пропустила 56% грузовых автомобилей от нормы.

При этом контролирующие службы латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 29% автомобилей от нормы. Въезда в Латвию ожидают 450 грузовиков.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.