В Москве более 20 тыс. человек посетили фестиваль колледжей

Мероприятие охватило 48 учебных заведений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Гостями фестиваля колледжей в Москве, который охватил 48 учебных заведений, стали более 20 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столице завершился масштабный фестиваль колледжей <...>, школьники могли увидеть современные мастерские и лаборатории, посетить свыше 200 мастер-классов по 150 направлениям, а также пройти профтестирование и пообщаться со студентами и педагогами. Гостями мероприятия стали свыше 20 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Например, с IT-специальностями школьников знакомили в Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий, Колледже автоматизации и информационных технологий № 20, Колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина. Ребята узнали об устройстве компьютеров, освоили технологии прокладки волоконно-оптических кабелей, а также научились создавать программный код и дизайн сайтов и приложений. Узнать о профессиях в сфере промышленности можно было во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево", Московском государственном образовательном комплексе, Колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова. Юных гостей учили работать на станках, зажигать сварочную дугу, управлять дронами и ремонтировать беспилотники и электромобили.

Помимо этого, в нескольких колледжах можно было пройти профтестирование. По завершении специалисты приглашали участников на индивидуальные консультации и помогали определиться с направлением обучения.