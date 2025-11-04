Шор поздравил с Днем народного единства россиян

Руководитель молдавского оппозиционного блока "Победа" также заявил, что будет укреплять дружбу между народами Молдавии и России

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Руководитель молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что будет противостоять попыткам Запада посеять вражду между народами Молдавии и России.

"Молдавский народ - братский для россиян. Мы будем укреплять нашу дружбу и взаимопонимание вопреки попыткам Запада посеять рознь. У наших народов одна судьба, и этого никто не отменит", - написал политик в своем телеграм-канале.

Он поздравил с Днем народного единства россиян и всех, кто связан с Россией историческими и духовными узами.