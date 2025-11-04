На Урале объявили штормовое предупреждение из-за снега и метели

Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не оставлять автомобили вблизи деревьев

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за снега и метели объявили в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО) на 5 ноября. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах и управлениях МЧС РФ.

"Штормовое предупреждение. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 5 ноября в Березовском, Белоярском, Октябрьском и Советском районах местами ожидается сильный снег, метель", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Югре.

По данным синоптиков, 5 ноября в Свердловской области местами ожидаются сильный снег и гололедные явления. В Челябинской области ожидаются метели, на отдельных участках дорог гололедица от наката, порывы ветра до 20 м/с, в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега. На Ямале - метель, сильный снег и порывы ветра до 20 м/с.

В региональных ГУ МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также переобуть автомобиль на зимнюю резину.