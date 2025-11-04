Путин поручил рассмотреть возможность установления допбаллов выпускникам "Воина"

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность получения дополнительных баллов при поступлении в военные вузы для выпускников центра "Воин". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации проанализировать опыт работы автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" (центр "Воин") и рассмотреть возможность установления дополнительных баллов при поступлении в военные образовательные организации высшего образования для выпускников этой организации", - сказано в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 15 апреля 2026 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Центр "Воин" представлен в 21 регионе России и объединяет около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации. Проводятся занятия по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины и военно-спортивные игры. Образовательные программы центра рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.