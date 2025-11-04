ООН: в Судане более 21 млн человек сталкиваются с нехваткой продовольствия

По данным организации, около 375 тыс. человек оказались в катастрофической ситуации, то есть находятся на грани голодной смерти

НАЙРОБИ, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 21 млн человек в Судане сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Это крупнейший подобный кризис в мире, говорится в заявлении ООН.

По данным организации, около 375 тыс. человек оказались в катастрофической ситуации, то есть находятся на грани голодной смерти. Наиболее сложная ситуация наблюдается в городах Эль-Фашер (провинция Северный Дарфур) и Кадугли (провинция Южный Кордофан). Осады и боевые действия там отрезали целые общины от доступа к продовольствию и гуманитарной помощи, в результате чего людям приходится питаться листьями, травой и кормом для животных.

В конце октября движение "Силы быстрого реагирования" (СБР) захватило Эль-Фашер после более чем 500 дней осады. Во время атаки были убиты около 2 тыс. человек. Доступ к городу остается заблокированным, несмотря на многочисленные призывы международных организаций открыть путь для поставок продовольствия, медикаментов и другой гуманитарной помощи.

По данным Международной организации по миграции, чуть больше чем за неделю из Эль-Фашера и прилегающих районов бежали более 70 тыс. человек. Многие нашли убежище в расположенном в 70 км городе Тавиле, где условия для беженцев оставляют желать лучшего: семьи спят под открытым небом, запасы продовольствия истощены, а чистой воды не хватает.

Всплеск насилия наблюдается в последние дни в соседнем регионе Кордофан, что вынудило десятки тысяч людей покинуть свои дома. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в результате ракетных ударов по Кадугли 31 октября погибли по меньшей мере восемь детей, укрывавшихся в лагерях для беженцев.

Как отметили в ООН, ситуацию осложняет тот факт, что планы по оказанию гуманитарной помощи на более чем $4 млрд профинансированы в этом году лишь на 28%, что ставит под угрозу даже критически важные операции по спасению жизней.

Кризис без конца и края

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Вспыхнувшие в Хартуме столкновения быстро перекинулись на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.

Захват Эль-Фашера фактически расколол страну на две части: СБР теперь контролирует большую часть Дарфура и значительную часть соседнего Кордофана, а армия удерживает столицу Хартум, а также центральные и восточные районы вдоль Красного моря.