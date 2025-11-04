В Вологде открыли памятник Ивану Грозному

Бронзовый девятиметровый монумент установили у трехэтажного корпуса Вологодского кремля

© Даниил Зинченко/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник Ивану IV Грозному открыли в День народного единства в Вологде, бронзовый девятиметровый монумент установлен у трехэтажного корпуса Вологодского кремля. Вологда напрямую связана с именем великого царя Иоанна Васильевича Грозного, сказал на открытии губернатор Георгий Филимонов.

"Мы сегодня открываем памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному, ведь наш славный город Вологда неразрывно связан с именем царя. И где, как ни в Вологде, на центральной Кремлевской площади, стоять этому памятнику. Я рад, что справедливость торжествует. Я рад, что история расставляет все на свои места, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия русских смыслов и утверждаем славу православия, торжество православия", - сказал Филимонов на открытии.

Губернатор подчеркнул, что в День народного единства славят подвиги "нашего великого, многонационального народа, сердцем и душой которого является государство образующий этнос, великий русский народ".

Ранее глава региона выступил инициатором установки памятника, отметив, что Иван Грозный рассматривал Вологду как столицу Русского государства и воплощал здесь свои амбициозные планы. Именно при нем началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна была в два раза превосходить Московский кремль, был возведен Софийский собор - первое каменное здание Вологды, его архитектурная доминанта.

Памятник царю установили возле южной стены Вологодского кремля. Общая высота монумента составляет девять метров - шестиметровая бронзовая скульптура установлена на трехметровом постаменте. Памятник стал еще одной архитектурной доминантой на обновленной в этом году Кремлевской площади.

Автором скульптуры стал московский скульптор Михаил Красильников, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ранее участвовавший в создании рельефа для Храма Христа Спасителя.

Новая Кремлевская площадь

В День народного единства открыта и обновленная Кремлевская площадь в центре Вологды - одно из ключевых общественных пространств города, благоустроенных в 2025 году. Проект стал результатом совместной работы администрации Вологды и компании "Фосагро" и преследовал цель объединить историческую атмосферу Вологодского кремля с современным комфортом и функциональностью.

Здесь установили ярмарочные домики в неорусском стиле, декоративные чугунные люки с символикой региона, три большие гранитные клумбы с подсветкой по периметру, три стереоскопа, позволяющих увидеть исторические виды Кремля начала XX века, а также скамейки, часы и другие малые архитектурные формы.

Благоустройство проведено на площади почти 13 тыс. кв. м, прошли масштабные инженерные работы - смонтировано более 9 км электрических сетей и около 4 км слаботочных линий, установлена современная система наружного освещения и ливневая канализация. Площадь покрыта гранитом и брусчаткой, натуральные долговечные материалы доставили из уральского горного массива.

В 1566 году Иван Грозный повелел организовать в Вологде строительство нового каменного кремля, задумав разместить в Вологде свою северную резиденцию. В 1569 году в Вологде началось масштабное строительство верфей и речного флота. На некоторое время в город была перевезена государственная казна и библиотека. В 1571 году царь по неясным причинам прекратил стройку в Вологде. Лишь одну стену успели построить в камне. Сейчас кремлем называют укрепленный комплекс Архиерейского двора внутри бывших крепостных сооружений.