В Русской пробежке в ЛНР поучаствовали более 100 активистов

Молодежь региона пробежала 3 км

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Рыкова/ ТАСС

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 молодежных активистов в День народного единства в Луганске Луганской Народной Республики приняли участие в Русской пробежке, прошедшей на территории стадиона "Авангард", передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил журналистам депутат Народного совета (парламента) ЛНР, руководитель луганского реготделения "Молодой гвардии Единой России" Андрей Самойлов, Русская пробежка в День народного единства проходит в Луганске в десятый раз - первую провели в 2015 году.

"Сегодня более 100 представителей молодежи Луганской Народной Республики собрались на знаковом месте - стадионе "Авангард". Каждый год здесь 4 ноября собирается молодежь республики для того, чтобы здоровым таким образом отметить очень важный для нашей страны праздник - День народного единства. <...> Здесь представители "Молодой гвардии Единой России", организации "Движение первых", центра "Воин", [организации] "Здоровое Отечество", представители вузов, Народного фронта", - сказал он.

В свою очередь активистка "Молодой гвардии Единой России" Анастасия Ганнота сообщила ТАСС, что День народного единства для нее, как и для всей страны "значит очень многое". "Данное мероприятие (Русская пробежка - прим. ТАСС) - оно не просто спортивное. Оно также значит, что мы сейчас вместе. <...> Мы едины, мы можем все и намного больше вместе", - сказала она.

Самойлов уточнил, что на стадионе "Авангард" молодежь региона пробежала 3 км.

Про мероприятия в столице ЛНР

Как сообщила ТАСС врио главы Луганска Яна Пащенко, в День народного единства в столице республике проходят "более десятка мероприятий". "Погода этому способствует - замечательная погода. <...> Пользуется спросом [массовые гуляния в парке имени Горького], мы видим массовость. Дополняет это все кухня народов мира. Я думаю, что такие мероприятия нам очень нужны. Должны все увидеть, как у нас восстанавливается мирная жизнь", - сказала она.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.