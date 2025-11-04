Россотрудничество: День народного единства отметили в зарубежных странах

Праздник отметили в Индии, КНР, Италии, Израиле, Тайланде, Бельгии и других странах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. День народного единства отметили в целом ряде зарубежных стран, включая Индию, Китай, Италию и Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

В агентстве сообщили, что индийские студенты в Русском доме в Нью-Дели поздравили с праздником и пожелали мира, процветания и крепкой дружбы между народами Индии и России. В Международном центре Индии также состоялся концерт классической музыки. "Ансамбль "Услада" показал пекинскому зрителю настоящую Россию в преддверии Дня народного единства. В Русском доме в Пекине царила настоящая атмосфера русского праздника. С аншлагом прошел концерт Владимиро-Суздальского ансамбля "Услада", который стал ярким событием в культурной жизни китайской столицы и был приурочен к празднованию российского Дня народного единства", - указали в Россотрудничестве.

Как отметили в Россотрудничестве, в Израиле в канун Дня народного единства Русским домом была представлена выставка российского фотографа Павла Аплетина "Великая повседневность. Северная крестьянская утварь в фотографиях", параллельно открывшаяся в Санкт-Петербурге в выставочном зале "Смольный". Старинные предметы русского быта из музеев Архангельской и Вологодской областей, а также Республики Карелия запечатлены на черно-белую пленку. Презентация выставки состоялась в рамках торжественного приема в резиденции посла России в Израиле в присутствии иностранных дипломатов, представителей международных конфессий и соотечественников", - добавили там.

В Таиланде ко дню праздника на Пхукете проходит масштабный фестиваль "Слово о русском сердце". "В программу фестиваля, организованного Россотрудничеством и АНО "Центр креативных индустрий "Новый город", входят деловые сессии, посвященные различным аспектам и сферам народной дипломатии, культурным связям и сотрудничеству России и Таиланда в сфере образования, а также масштабные культурные мероприятия и мастер-классы представителей российской креативной индустрии. Проект проходит при поддержке Фонда президентского грантов", - проинформировали в агентстве.

День народного единства в Европе

В Россотрудничестве подчеркнули, что День народного единства отметили и в ряде европейских стран, включая Италию, Мальту, Кипр и Бельгию. К примеру, Русский дом в Риме отметил праздник концертом выдающегося российского флейтиста Виктора Хотулёва, а на Кипре прошел Фестиваль культур "Многонациональная Россия". "В Русском доме в Брюсселе пройдет праздничный вечер, посвященный Дню народного единства. Мероприятие объединило представителей дипломатического корпуса, деятелей культуры и журналистов, соотечественников и друзей России. Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки и заслуженный деятель искусств РФ представит выставку Российского национального музея музыки, посвященную уникальным народным инструментам из различных регионов страны - от балалайки и гуслей до варгана и хомуса. Еще одной премьерой вечера станет фотовыставка XII фестиваля природы "Первозданная Россия", крупнейшего в Европе", - добавили в агентстве.

Страны СНГ

Праздник не был оставлен без внимания и в странах СНГ. В Астане прошел концерт в духовно-культурном центре Успенского собора. Праздничная программа объединила представителей различных национальностей, творческие коллективы и гостей столицы. "Порядка 500 человек приняли участие в праздничном мероприятии, организованном "Русским домом" в Ашхабаде ко Дню народного единства. Мероприятие состоялось в торгово-развлекательном центре "Аркач" - одном из крупнейших в столице Туркмении. Гости собрались задолго до начала представлений. В программе были ярмарка мастеров, мастер-классы и изготовление поделок, связанных с народами России. Детям предлагали раскрасить сердечки в цвета российского триколора, матрешки и браслеты. Звучали современные российские песни, проводились викторины и конкурсы, - рассказали в Россотрудничестве. - В столице Южной Осетии пройдут концерт и торжественный прием. По традиции представительство Россотрудничества в Южной Осетии организуют торжественный прием. В мероприятии примет участие Юрий Стрелкин - артист, поэт, музыкант".