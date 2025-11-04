В Ульяновской области начали готовить летчиков военно-транспортной авиации

В регионе создадут отдельное высшее военное училище

УЛЬЯНОВСК, 4 ноября. /ТАСС/. Старшекурсники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова начали подготовку в Ульяновской области, где создадут отдельное высшее военное училище военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"В Ульяновской области началась подготовка летчиков дальней и военно-транспортной авиации! Сегодня поздравил курсантов и преподавателей с Днем народного единства и стартом обучения на новом месте. В нашем регионе теперь проходят подготовку более 300 ребят-старшекурсников четвертого авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова", - написал он.

Базой для обучения, по словам губернатора, стали площади бывшего военно-технического училища в Ульяновске. Планируется, что факультет будет преобразован в самостоятельное высшее военное училище для подготовки летчиков ВТА. Русских уточнил, что для этого решаются все вопросы по дальнейшему развитию инфраструктуры и выстраиванию процесса обучения.

"Начало подготовки летчиков ВТА - важный шаг по возрождению военного образования в Ульяновской области. У нас сильные традиции, которые неразрывно связаны с историей региона. Благодарю за поддержку Министерство обороны России. В прошлом году в Ульяновской области также были открыты новые фонды суворовского училища", - добавил губернатор.