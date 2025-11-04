Разработчики "Смуты" выпустили экшен "Земский собор" в День народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская игровая студия "Сайберия нова" провела праздничную презентацию, приуроченную ко Дню народного единства, на которой эксклюзивно представила игру "Земский собор". Новый проект компании теперь доступен для широкого круга пользователей, передает корреспондент ТАСС.

"Земский собор" - новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) от разработчиков игры "Смута", поддержанной АНО "Институт развития интернета". Это история о событиях, развернувшихся после Смутного времени, рассказанная от лица главного героя - казака Кирши, соратника Юрия Милославского. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Тогда для избрания нового царя делегаты съехались со всех городов Русского государства. Кирша оказался втянут в водоворот событий, разворачивающихся вокруг борьбы за трон.

"Презентация игры "Земский собор" в День народного единства - это символичное напоминание о том, что сила России всегда была в единстве ее народа. Эта игра не просто исторический рассказ - она отражает вечную ценность национального согласия, когда судьба страны зависит от мудрости и единства ее людей" - подчеркнул на презентации креативный директор студии Сергей Русских.

Разработчики стремились найти баланс между исторической достоверностью и увлекательным игровым сюжетом, используя прием "ненадежного рассказчика", чтобы показать события Смутного времени глазами казака Кирши. Такой подход делает историю живой, непредсказуемой и глубоко атмосферной. В игре пользователей ждут квесты, засады, новые персонажи и камео исторических личностей - в их числе Лжедмитрий III, земской ярыжка с "сыскными грамотами" и скоморох Соловей. Продолжительность игры составит 6-7 часов.

В "Земском соборе" переосмыслены основные механики, внедрена новая система мирного и боевого передвижения главного героя и NPC (неигровых персонажей), добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности. Гибкая стелс-система в игре дает игроку больше возможностей, а врагам - улучшенный интеллект. Игровой опыт расширяется с помощью механик QTE, мини-игр и других систем взаимодействия с окружением: можно толкнуть застрявшую телегу купца, раздуть кузнечные меха и совершать другие действия.

В "Земском соборе" улучшена звуковая система боя и стелса. Музыкальное сопровождение стало интерактивным и ситуативным с использованием народных (гусли, свирели) и современных инструментов. Одной из жемчужин стала вступительная казачья песня "Служба ли, матушка…", исполненная солистом Ростовского казачьего ансамбля. Озвучку персонажей провела студия "Бука" с участием знаменитых актеров дубляжа из игр God of War, World of Warcraft, Dragon Age и "Смуты".

"Сайберия Нова" - российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Студия занимается разработкой видеоигр на базе Unreal Engine 5.x, продюсированием, гейм-дизайном, саунд-продюсингом, а также другими направлениями геймдева.