Капремонт предложили проводить по запросу жильцов, а не по графику

Это позволит устранить бюрократические и организационные барьеры для досрочного капремонта, не допускать обветшания домов и оперативно устранять возникающие проблемы домов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили письмо министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину с предложением разрешить проведение капитального ремонта в жилых домах по запросу жильцов, а не в соответствии со специальными графиками. Авторами обращения стали депутаты фракции Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым закрепить на законодательном уровне право собственников жилья проводить капитальный ремонт многоквартирного дома по инициативе граждан - по их запросу, а не исключительно по графику, утвержденному властями в региональной программе", - сказано в письме.

Предоставление такой возможности, по мнению авторов документа, позволит устранить бюрократические и организационные барьеры для досрочного проведения капремонта, не допускать обветшания домов и оперативно устранять возникающие проблемы домов. Практическая реализация нормы, как следует из письма, может предусматривать финансирование капремонта привлечением денег регионального фонда, при этом голосование может проводиться на "Госуслугах" или ГИС ЖКХ.

Потребность в таком нововведении обоснована тем, что сейчас собственники обязаны ежемесячно платить взносы на капремонт - либо на счет регионального оператора, либо на специальный счет конкретного дома, следует из документа. При выборе спецсчета жители накапливают средства исключительно для своего дома, что дает им возможность провести необходимые работы раньше сроков, запланированных региональной программой, но на практике, по мнению авторов инициативы, большинство граждан продолжает перечислять взносы в "общий котел" и ждать очереди. "В действующей правовой конструкции проведение ремонта по запросу самих жителей сопряжено с серьезными затруднениями, и лишь немногие дома пользуются этой возможностью. Вместе с тем высокая степень износа жилищного фонда подтверждает необходимость своевременных ремонтов: на конец 2023 года в России 257,4 млн кв. м жилья имели износ более 66%", - сказано в документе.

В то же время с 1 сентября 2024 года, как следует из письма, вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, позволяющие общему собранию собственников инициировать внеплановое обследование технического состояния своего дома. "Таким образом, уже введено право граждан влиять на сроки ремонта своего дома - пока что через проведение экспертизы. <…> Логичным следующим шагом видится предоставление жильцам и самого права инициировать проведение капитального ремонта, не дожидаясь изменений в официальной программе капитального ремонта", - сказано в документе.