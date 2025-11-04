В Хунзахском районе Дагестана прошел волейбольный турнир памяти героев СВО

На площадке встретились команды из Хунзахского, Шамильского, Унцукульского районов и города Саратова

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Волейбольный турнир памяти героев СВО ко Дню народного единства прошел в Хунзахском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Ко Дню народного единства в селе Арани состоялся турнир по волейболу, посвященный памяти участников специальной военной операции из Хунзахского района, отдавших жизнь при исполнении воинского долга. На площадке встретились команды из Хунзахского, Шамильского, Унцукульского районов и города Саратова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные мероприятия напоминают о важности памяти, сплоченности и силы духа как в спорте, так и в жизни.