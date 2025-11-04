Прощание с Геральдом Бежановым состоится 5 ноября

Церемония пройдет в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Прощание с кинорежиссером Геральдом Бежановым пройдет 5 ноября в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

"Прощание с Г. С. Бежановым состоится в среду, 5 ноября, в 13:30 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища (ул. Рябиновая, 24)", - говорится в сообщении. Уточняется, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

В качестве режиссера-постановщика Бежанов дебютировал с полнометражной картиной "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм". С 1975 года - режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". Известность к режиссеру пришла в 1985 году после картины "Самая обаятельная и привлекательная". Среди его режиссерских работ фильмы "Срочный вызов", "Витя Глушаков - друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".

Бежанов - член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер ордена Дружбы (2010).