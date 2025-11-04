Шойгу поздравил россиян с Днем народного единства

Секретарь Совета безопасности отметил, что "Голоса регионов" с музыкальной карты РФ стали подарком ко Дню народного единства

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что музыкальным подарком к празднику стала "Современная музыкальная карта России".

Произведения, раскрывающие самобытность регионов страны, демонстрируют "многогранные таланты многих и многих национальностей и народов России", сказал Шойгу. Он выступил с приветственным словом перед гала-концертом всероссийской акции "Современная музыкальная карта России" на фестивале "Народы России и СНГ", поздравив с праздником.

Для "Современной музыкальной карты России" эксперты и представители всех субъектов определили список композиторов, которые создали музыкальные "визитные карточки" регионов. В День народного единства "голоса регионов" прозвучали в исполнении Государственного академического симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко, а также других коллективов. Среди зрителей на концерте в Национальном центре "России" были ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Международный форум "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС - информационный партнер мероприятия.