В Москве создали новые зоны экстремальных видов спорта

В частности, в скейт-парке и памп-треке на улице Кетчерской разместили два сложных боула, разнообразные боксы и перила

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Новые скейт-парки с полосой препятствий и тренажерами появились в Восточном административном округе Москвы на Кетчерской улице, в Северном Хапиловском сквере и около одного из Ивановских прудов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В скейт-парке и памп-треке на улице Кетчерской разместили два сложных боула, разнообразные боксы, перила, ступени и другие конструкции. Кроме того, установили тренажеры, полосу препятствий в стиле "русский ниндзя", площадки для настольного тенниса, стритбола и баскетбола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в скейт-парке на берегу одного из Ивановских прудов разместили много базовых элементов для катания. По периметру площадки есть тренажеры, столы для настольного тенниса и рампа с рукоходами и турниками. А в новом скейт-парке в Северном Хапиловском сквере можно потренироваться на площадке с тренажерами или воркаут-комплексе. Здесь также есть многофункциональная площадка для игры в футбол, баскетбол и волейбол, а зимой можно будет кататься на коньках на хоккейной коробке.