На ВДНХ в честь Дня народного единства роботов нарядили в национальные костюмы

На колесе обозрения "Солнце Москвы" вечером состоится световое шоу в бело-сине-красных цветах

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба "Робостанции"/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Роботы в павильоне "Робостанция" на ВДНХ в Москве 4 ноября встречают посетителей в национальных костюмах регионов России в честь Дня народного единства, сообщили ТАСС в пресс-службе "Робостанции".

"Гости были приятно удивлены, когда увидели на роботах национальные костюмы, мы услышали очень приятные отзывы, потому что никто не ожидает от роботов какого-то традиционализма, это все-таки больше про технологии и будущее. А на сегодняшнем празднике мы совместили две очень важные вещи - придерживаемся традиций и в то же время не отстаем от технологий, от развития. Все фотографируются с роботами, а робот Гоша в национальном костюме сегодня станцевал", - сказала ТАСС PR-директор "Робостанции" Арина Кузьмина.

Одним из элементов тематической программы в павильоне стала также большая интерактивная карта России, в течение дня каждый гость может отметить на ней свой родной город. Кроме того, в праздничной программе - игры детства, лекции и мастер-классы. "Робостанция" - первая интерактивная выставка роботов в России, проект "Корпорации роботов".

Также на ВДНХ 4 ноября проходят тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и кинопоказы, активности проводят в павильонах "Космонавтика и авиация", музее славянской письменности "Слово", Музее кино, павильоне №1 "Центральный" и других. А на колесе обозрения "Солнце Москвы" вечером состоится световое шоу в бело-сине-красных цветах.