Причиной смерти экс-вице-президента США Чейни стали осложнения после пневмонии

В частности, политик страдал от сердечно-сосудистых заболеваний большую часть своей жизни

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Дик Чейни, занимавший пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего, умер от сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после пневмонии. Об этом сообщил со ссылкой на заявление его семьи телеканал CNN.

В частности, политик страдал от сердечно-сосудистых заболеваний большую часть своей жизни, перенес несколько сердечных приступов, однако "прожил полную, активную жизнь".

Вдова Чейни Линн, чьи слова приводит CNN, рассказала, что он умер вследствие осложнений, вызванных пневмонией.

Отмечается, что в 2012 году Чейни перенес операцию по пересадке сердца. Он скончался на 85-м году жизни. У политика остались супруга, дочери Лиз и Мэри Чейни и семь внуков.