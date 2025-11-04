Путин общается с представителями молодежных организаций

Принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государств пришли более 20 молодых людей в возрасте от 9 до 17 лет.

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому общается с представителями молодежных организаций на Красной площади, передает корреспондент ТАСС.

В День народного единства с президентом общаются молодые ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".

Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государств пришли более 20 молодых людей в возрасте от 9 до 17 лет.

О празднике

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия "стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира". Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, "отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России".

Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Это первый скульптурный монумент Москвы - прежде в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.