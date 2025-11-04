На паром Трабзон - Сочи продолжается продажа билетов

Рейс отправится 5 ноября

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Продолжается продажа билетов на первый регулярный рейс парома Sea Bridge по маршруту Трабзон - Сочи, который выйдет из Турции 5 ноября. Как сообщил ТАСС гендиректор компании ООО "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает этот паромный маршрут, Сергей Туркменян, никаких препятствий для отправки рейса нет.

"Никаких изменений или сложностей на данный момент нет. Турецкая сторона в полной готовности отправить рейс. Паром должен выйти завтра из Трабзона с пассажирами. Погода на море также ожидается благоприятная. По числу пассажиров пока точных данных нет, продажа билетов продолжается и будет идти завтра до отправки судна", - сказал он.

Туркменян напомнил, что "речь идет о первом регулярном рейсе" между Трабзоном и Сочи. "Мы повезем только пассажиров. Грузов перевозить не собираемся. В перспективе на паром будет приниматься еще и автотранспорт. Из Турции рейсы будут ходить по воскресеньям и средам, из Сочи - по четвергам и субботам", - сообщил собеседник.

Представитель турецкой агентской компании Liderline, обслуживающей это паромное сообщение, также подтвердил ТАСС, что запуск парома Sea Bridge из Трабзона в Сочи планируется в среду вечером. "Первый рейс запланирован в районе 20:00 по местному времени (совпадает с мск). С сегодняшнего дня начата продажа билетов, цены начинаются от $35. К рейсу проявляют интерес граждане Турции и России", - сказал он.

Он также отметил, что запуск паромного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию деловых контактов и туризма, в том числе в зимний период.