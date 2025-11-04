У Нижегородского кремля в День народного единства развернули 100-метровый флаг

От памятника Минину и Пожарскому с площади Народного единства в зону СВО отправились добровольцы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. У Нижегородского кремля развернули 100-метровый флаг Российской Федерации на Ивановском съезде. Кроме того, от памятника Минину и Пожарскому с площади Народного единства в зону СВО отправились добровольцы, передает корреспондент ТАСС.

Также в зону СВО отправили гуманитарный груз для участников боевых действий.

В этот день на Нижегородской ярмарке стартовал фестиваль "Народное единство" и федеральная акция "Хоровод" в которой участвуют представители разных народов, чтобы продемонстрировать многонациональность населения Нижегородской области. На сцене в течение дня выступают фольклорные и национальные коллективы из разных регионов России.

На Ярмарочной площади проходит Всероссийский фестиваль русской кухни. Посетители знакомятся с кухнями народов России.

Также в Нижнем Новгороде ансамбль песни и пляски Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии представит специальную патриотическую программу "За Россию!". Завершит концерт эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра.