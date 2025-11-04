В РФ предоставят бесплатную юрпомощь в суде при нарушении трудовых прав

В перечень включаются случаи отказа работодателя в заключении трудового договора, о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, о компенсации морального вреда

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Возможность бесплатного представления в суде интересов граждан при рассмотрении исков о нарушении трудовых прав будет представлена гражданам РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Нововведения внесены в закон "О бесплатной юридической помощи в РФ".

Согласно закону, дополняется перечень случаев, когда государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками системы бесплатной юридической помощи, могут оказывать такую помощь истцам при рассмотрении в судах дел. В перечень включаются случаи отказа работодателя в заключении трудового договора, о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.