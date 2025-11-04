Возраст подростков для получения гарантий при трудоустройстве уточнили

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий формулировки в действующих правилах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в случае приема на работу лиц в возрасте до 18 лет им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время и отпуск.

Изменения внесены в статью 11 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

Ранее в законе было сказано, что в случае приема на работу детей, "достигших возраста 15 лет, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск".

"Изменение формулировки с "в случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет" на формулировку "в случае приема на работу лиц в возрасте до 18 лет" является элементом юридической техники, содержательно не меняет суть ранее действующей нормы - наоборот, предложенная актуальная редакция закона позволит работодателям четко трактовать положение закона", - пояснил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Каких-либо изменений касаемо возраста или условий работы для несовершеннолетних, как рассказал Машаров, закон не предусматривает.