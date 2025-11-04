В Нижнем Новгороде помогут жителям, на чьи дома упали обломки БПЛА

В Кстовском районе получили повреждения три частных и один многоквартирный дом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация Нижнего Новгорода окажет помощь жителям трех частных и одного многоквартирного дома, получивших повреждения в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

"Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим", - написал он.

Шалабаев напомнил, что в ночь на 4 ноября три частных и один многоквартирный дом в Кстовском районе получили повреждения обломками в результате отраженной атаки БПЛА. "ПВО сработала четко, никто не пострадал, последствия минимальны", - отметил глава.

Ранее ТАСС со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина сообщал, что силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в Кстовском районе Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет.