В ДНР сократили простой котельных за счет лучшего обеспечения материалами

Простой уменьшился на 113 часов в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Донбасстеплоэнерго" сократило простой котельных и потребителей без тепла в ДНР, несмотря на устроенную Киевом водную блокаду. Добиться этого удалось, в том числе благодаря лучшему снабжению материалами для ремонтов, сообщили ТАСС на предприятии "Донбасстеплоэнерго".

"Простой котельных уменьшился на 113 часов в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона, при этом количество простоев потребителей по причине технологических нарушений на сетях теплоснабжения предприятия уменьшилось на 97 случаев, что во временном выражении составляет 12 336 часов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этого удалось достичь, в том числе за счет лучшего обеспечения материалами для ремонтов сетей и котельных. Предприятие в полном объеме обеспечено материалами для оперативного устранения технологических нарушений.

"Ситуация в значительной мере улучшилась, сравнивая с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона, но это не повод расслабляться, мы постоянно держим данный вопрос на контроле для недопущения длительного простоя потребителей без тепловой энергии", - заключили на предприятии.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса. Дефицит воды также осложняет теплоснабжение населения.