Маск назвал жульничеством форму избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка

Илон Маск обратил внимание, что другие кандидаты в мэры указаны дважды, а имя Эндрю Куомо размещено последним в нижнем правом углу

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Форма избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка является не чем иным, как проявлением жульнической схемы, направленной против экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотирующегося в качестве независимого кандидата. Такое мнение выразил Илон Маск.

"Форма бюллетеня [на выборах мэра] Нью-Йорка - это жульничество! Удостоверение личности не требуется, другие кандидаты в мэры указаны дважды, имя Куомо размещено последним в нижнем правом углу", - написал Маск в X, приложив фотографию бюллетеня.

Выборы мэра Нью-Йорка проходят 4 ноября. За должность главы мегаполиса вместе с Куомо борются кандидат от демократов Зохран Мамдани, а также республиканец Кёртис Слива.

Согласно опросам общественного мнения, кандидат от демократов является фаворитом. Вместе с тем президент США Дональд Трамп перед выборами пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани. Он также призвал голосовать за Куомо.