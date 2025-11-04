В Марий Эл открыли новый сельский дом культуры к 105-летию региона

На приобретение и установку модульного здания, а также благоустройство территории было выделено более 28 млн рублей, сообщил глава региона Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Новый дом культуры открыли в селе Верх-Ушнур Советского района Марий Эл в честь 105-летия республики. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев, лично побывавший на объекте.

"Дом культуры стал центром притяжения для жителей района, это, прежде всего, культурный центр - пример труда и идеи самих жителей, их искреннего желания разнообразить свою жизнь, сделать что-то доброе и хорошее для себя и своих детей", - сказал Зайцев. Право перерезать символическую ленту было предоставлено участнику региональной кадровой программы "Герои Марий Эл. Талешке-влак" Станиславу Рябчикову.

"На приобретение и установку модульного здания, а также благоустройство территории было выделено более 28 млн рублей, в здании, помимо сельского клуба, разместились филиал межпоселенческой центральной библиотеки и администрация сельского поселения", - пояснил Зайцев. Он напомнил, что в клубе проходят концерты творческих коллективов, познавательные мероприятия для детей и подростков. В фонде библиотеки на сегодняшний день более 2 тыс. экземпляров книг и периодики.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, в рамках поездки в район Зайцев также открыл новую спортплощадку в поселке Советский, пообщался с игроками женской футбольной команды "Звезда" и подарил им мячи.