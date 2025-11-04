Путин вручил Солженицыной орден за "За заслуги перед Отечеством" ІІІ степени

Церемония проходит в Кремле

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну. Церемония вручения наград проходит в Кремле в День народного единства.

Орденом Дружбы награжден гражданин Федеративной республики Германия, пианист и дирижер Юстус Франц. Председатель секции искусствоведов Творческого союза художников Академии художеств Узбекистана, гражданка Республики Узбекистан Эльмира Ахмедова и артист Государственного коммунального казенного предприятия "Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького", гражданин Республики Казахстан Сергей Матвеев удостоены медалей Пушкина.