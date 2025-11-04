В Петрозаводске открыли памятник сказительнице Ирине Федосовой

Он выполнен по эскизу народного художника Александра Рукавишникова

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник заонежской сказительнице и плакальщице Ирине Федосовой открыли в Петрозаводске в День народного единства. Он выполнен по эскизу народного художника Александра Рукавишникова, сообщил в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

"В День народного единства мы открыли в Петрозаводске памятник замечательной заонежской сказительнице и плакальщице XIX века - Ирине Андреевне Федосовой <...>. Памятник мы установили в Иссерсоновском сквере, он выполнен по эскизу народного художника России Александра Рукавишникова, который создал немало скульптурных шедевров, в том числе памятники Высоцкому и Шаляпину", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что к работе над памятником привлекли экспертов в области народного творчества, этнографов и историков. Особый вклад в его создание внесли специалисты Карельского научного центра Российской академии наук и Национального музея республики. "Благодарен нашим меценатам, подрядчикам, экспертам - всем, кто принял участие в создании и установке памятника и благоустройстве территории сквера", - добавил Парфенчиков.

Выдающаяся заонежская сказительница, плакальщица Ирина Андреевна Федосова родилась в деревне Сафроново Петрозаводского уезда Олонецкой губернии. Фольклористами было записано от нее более 30 тыс. плачей-поэм, причитаний, лирических песен, былин, баллад, сказок и пословиц.

"Ставшие классикой в XIX веке плачи Ирины Федосовой по своему художественному уровню до сих пор остаются непревзойденными, они вошли в крупнейшие собрания русского фольклора. Дар Ирины Федосовой, отмечают эксперты, не только впитал в себя поэтическую традицию Заонежья, но и оказал большое влияние на творчество русских писателей, художников, композиторов", - отметили в правительстве Карелии.