В Волгограде фестиваль русской кухни станет ежегодным

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль русской кухни впервые прошел в Волгограде в День народного единства, передает корреспондент ТАСС. Организаторы намерены сделать гастрономический праздник ежегодным.

Для гостей фестиваля организаторы приготовили более 400 л ухи, а также несколько кг пшенной каши с тыквой.

"Мы планируем проведение фестиваля ежегодно. Сделаем так, чтобы он масштабнее с каждым годом проходил. … Видим, что фестиваль русской кухни может стать очень качественным крупным событием, - сказал ТАСС директор центрального парка культуры и отдыха Волгограда Андрей Еркин. - Сегодня День народного единства, и символично, что мы фестиваль русской кухни проводим в этот день. Идеология этих двух мероприятий очень близка: это сплоченность, взаимопомощь, русские традиции и русская культура".

Блюда традиционной русской кухни готовили на открытом огне у главной сцены фестиваля. "Вода, соль, тыква и пшено - главные ингредиенты каши. В уху мы добавили наших волжских карпов и сазанов. Сама по себе рецептура простая у блюд. Главное то, что приготовлено с хорошим настроением и любовью", - рассказал повар Рашид Юсупов.

На сцене выступили творческие коллективы из Волгоградской области. В завершение праздника организаторы и участники фестиваля развернули 100-метровый российский флаг.