В Рязани на фестивале представят 13 проектов благоустройства прибрежных зон

Победителей проекта определят в 13 номинациях, также жюри конкурса выберет обладателя Гран-при

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. 13 участников из архитектурных и градостроительных вузов страны представят концепции развития четырех прибрежных территорий Рязани в финале VII сезона всероссийского проекта "Моя река" на Международном архитектурном фестивале "Зодчество" 5 ноября в Рязани. Об этом сообщили организаторы.

"Финал VII сезона Всероссийского образовательного проекта "Моя река" состоится на Международном архитектурном фестивале "Зодчество" 5 ноября в Гостином дворе. Финалисты проекта - студенты ведущих градостроительных вузов России - презентуют экспертному жюри концепции развития набережных города Рязани и поборются за звание победителей смотра-конкурса", - рассказали организаторы, добавив, что по итогам предварительного отбора жюри выбрало 13 финалистов.

На протяжении учебного года студенты разрабатывали концепции развития четырех прибрежных участков Рязани - вдоль рек Трубеж, Лыбедь, Плетенка и Рюминского пруда. Впервые участники проекта прошли курс повышения квалификации, на его занятиях эксперты Единого института пространственного планирования РФ провели для них лекции о вопросах устойчивого развития и современных подходах к проектированию набережных. Победителей проекта определят в 13 номинациях, также жюри конкурса выберет обладателя Гран-при VII сезона.

Как отметила директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова, институт осуществляет проект "Моя река" с 2018 года. Он стал значимой образовательной платформой для будущих архитекторов. "Некоторые работы приятно удивили своей концептуальностью, экспериментами при проработке образов посредством объемно-пространственных решений. При этом везде творчески учтены особенности и традиции места, вплоть до реплик главных городских достопримечательностей, собранных в одном парке", - подчеркнула Саттарова.

Председатель жюри, главный архитектор Рязани Михаил Наумов, подчеркнул, что конкурс "Моя река" улучшает городскую среду и формирует экологическое сознание у людей. Он отметил, что жюри оценивало работы с точки зрения реализуемости и возможности дальнейшей проработки проектов.

Конкурс "Моя река" направлен на развитие и благоустройство прибрежных территорий, формирование комфортных общественных пространств и поддержку профессионального роста молодых архитекторов и градостроителей. За семь лет его проведения предметом проектирования становились прибрежные территории Москвы-реки, Химкинского водохранилища и Яузы, Волги и Оки, рек Кукшум, Лыбедь, Плетенка, Трубеж и Рюминского пруда в границах города Рязани, территория природно-антропогенного рекреационного комплекса "Романцевские горы" ("Кондуки"). В 2025 году к проекту присоединился Донецк, где предметом проектирования станут прибрежные территории рек Кальмиус и Бахмутка.