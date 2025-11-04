Путин пообщался с награжденными в Кремле за бокалом шампанского

Церемония проходила в Екатерининском зале Сенатского дворца

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции поднял бокал шампанского в честь получивших государственные награды в Кремле.

Ранее в Екатерининском зале Сенатского дворца Московского Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград и президентских премий.

Поздравляя собравшихся с высокими наградами, глава государства предложил им выпить по бокалу шампанского в честь этого события и праздничной даты: в России 4 ноября отмечается День народного единства.

По сложившейся традиции, Путин также обменялся несколькими словами с теми, кто буквально только что получил из его рук высокие награды.