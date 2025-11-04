В ЛНР военным из Якутии вручили подарки от главы региона

Их вручили в честь празднования Дня народного единства

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-центр группировки войск "Южная"

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Подарочные наборы от главы Республики Саха Айсена Николаева вручили в честь празднования Дня народного единства военнослужащим-уроженцам региона, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции в составе группировки войск "Южная". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре группировки.

"Подарочные наборы от главы республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева в День Народного единства переданы военнослужащим-уроженцам республики, выполняющим боевые задачи в составе "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении.

В свою очередь военнослужащий из Якутии с позывным Мазай добавил, что подобные подарки являются не только приветом из дома, но и важным моральным стимулом.

"Очень приятно получить в такой знаменательный день подарки из дома, это очень ценный привет с малой родины. Всегда важно понимать, что тебя не только ждут дома, но и стараются поддержать, где бы ты ни был", - отметил военнослужащий.