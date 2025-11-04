Общавшийся с Путиным сын бойца СВО мечтает поступить в кадетское училище в Кызыле

Мальчик рассказал, что хочет стать инженером-конструктором по робототехнике и создать космический корабль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Одиннадцатилетний мальчик из Тувы Доржу-Маадыр, с которым пообщался президент России Владимир Путин, мечтает поступить в Кызыльское президентское кадетское училище. Об этом ТАСС рассказал его отец Буян Донгак.

Ранее Путин после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, детьми бойцов СВО, сфотографировался с ними и пожал им руки. Общаясь с Доржу-Маадыром, президент пошутил, что у мальчика теперь большие связи.

"Он и дочь поступали этим летом в Кызыльское президентское кадетское училище. Эта была их мечта, все экзамены сдали на отлично. Каждый день занимались физрой, сын до 10 раз стал подтягиваться за два месяца", - рассказал Донгак, отметив при этом, что поступить не удалось.

По его словам, Доржу-Маадыр занимается дзюдо, очень много читает, побеждал на олимпиаде по литературе.

Сам мальчик рассказал, что хочет стать инженером-конструктором по робототехнике и создать космический корабль, который может долететь до любой планеты Солнечной системы.

Отец ребенка - ветеран СВО, награжден различными наградами, в том числе медалью Жукова.